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Ucraina, drone russo sconfina e colpisce centrale elettrica in Estonia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un drone russo è entrato nello spazio aereo dell’Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono le Forze di difesa lettoni e l’emittente pubblica estone Err. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni, spiegano le autorità lettoni. 

“Nella notte del 25 marzo, alle 3:43, un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente”, ha dichiarato un portavoce del Servizio di Sicurezza Interna (Iss). La Procura ha affermato che il drone non era stato intenzionalmente diretto verso la centrale elettrica di Auvere né verso l’Estonia in generale. “Secondo le informazioni attuali, il drone non era diretto verso l’Estonia. Sono in corso le prime indagini, che chiariranno le circostanze più specifiche”, ha dichiarato il procuratore generale Astrid Asi in un comunicato stampa. 

Il governo di Tallinn si riunirà in seduta straordinaria questa mattina per discutere della sicurezza nazionale, ha annunciato la ministra della Giustizia Liisa-Ly Pakosta all’emittente pubblica Err. L’azienda elettrica Enefit Power afferma che non si sono registrati danni alla centrale e che l’incidente non avrà un impatto significativo sul sistema elettrico estone. 

“Questi sono gli effetti della guerra di aggressione su vasta scala condotta dalla Russia. Possiamo presumere che assisteremo ad altri incidenti di questo tipo”, ha affermato Margo Palloson, direttore generale dell’Iss, il Servizio di Sicurezza Interna dell’Estonia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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