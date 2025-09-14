Ucraina, drone russo sconfina in Romania: in volo due F-16 e i jet Nato

(Adnkronos) – Un drone russo è penetrato per circa 20 chilometri nello spazio aereo della Romania, nella regione di Tulcea, al confine con l’Ucraina, fino alla cittadina di Chilia Veche, ed è poi scomparso dai radar degli F-16 romeni che si sono alzati in volo dalla base di Fetesti per seguirlo. Anche la Nato ha mobilitato due Eurofighter tedeschi dislocati in Romania. Il ministero della Difesa ha poi precisato che il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha posto una minaccia. Ieri è stata registrata la minaccia di una incursione con droni in Polonia, ha denunciato il comando militare a Varsavia. Nel pomeriggio di ieri sono stati messi in stato di elevata allerta i sistemi di difesa aerea. “A causa della minaccia dei droni russi che operano sull’Ucraina vicino al confine con la Polonia, è iniziata una operazione preventiva delle forze polacche e alleate”, aveva dichiarato il Premier Donald Tusk. L’aeroporto di Lublino è stato chiuso al traffico aereo per circa due ore, fino a quando la difesa non ha dichiarato l’allarme cessato. Ma nelle località di Swidnik e Chelm sono risuonate le sirene di allarme e in cinque distretti del Paese al confine con l’Ucraina una unità di crisi del governo ha inviato sms ai cellulari dei residenti con l’avvertimento del “pericolo di un attacco dal cielo”. Dopo la nuova giornata di tensione nei cieli, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di un’evidente espansione della guerra”. “Oggi, la Romania ha fatto decollare aerei da combattimento a causa di un drone russo nel suo spazio aereo – riferisce Zelensky su X – Secondo i dati attuali, il drone è penetrato per circa 10 chilometri nel territorio rumeno e ha operato nello spazio aereo Nato per circa 50 minuti. La Polonia ha risposto militarmente alla minaccia dei droni d’attacco russi”. Secondo il presidente, “i droni russi hanno sorvolato diverse regioni dell’Ucraina per tutto il giorno, comprese le regioni settentrionali, praticamente lungo il confine con la Bielorussia”. “L’esercito russo – afferma Zelensky, in una risposta indiretta a Donald Trump, che ha parlato di “un errore” – sa esattamente dove sono diretti i suoi droni e per quanto tempo possono operare in aria. Le loro rotte sono sempre calcolate. Non può trattarsi di una coincidenza, di un errore o dell’iniziativa di qualche comandante di livello inferiore. Si tratta di un’evidente espansione della guerra da parte della Russia, ed è esattamente così che agiscono. Piccoli passi all’inizio, e alla fine grandi perdite”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)