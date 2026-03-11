10.1 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, droni russi su Kharkiv: almmeno due morti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un attacco con droni russi ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre sette a Kharkiv, in Ucraina. A dichiararlo sono state oggi le autorità locali. “Due persone sono state uccise nell’attacco russo al distretto di Shevchenkivsky a Kharkiv”, ha dichiarato Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare regionale, su Telegram. Un edificio aziendale ha preso fuoco, ha aggiunto, precisando che tre donne e quattro uomini sono rimasti feriti. “Secondo i primi rapporti, tutti riportano traumi dovuti all’esplosione, di varia gravità”, ha aggiunto.  

Kharkiv, città universitaria e industriale vicino al confine con la Russia, è stata presa di mira quasi quotidianamente dai raid aerei di Mosca dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
11.6 °
9.3 °
81 %
1kmh
75 %
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
14 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1393)ultimora (1270)Eurofocus (48)sport (48)demografica (27)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati