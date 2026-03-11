Ucraina, droni russi su Kharkiv: almmeno due morti

(Adnkronos) – Un attacco con droni russi ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre sette a Kharkiv, in Ucraina. A dichiararlo sono state oggi le autorità locali. “Due persone sono state uccise nell’attacco russo al distretto di Shevchenkivsky a Kharkiv”, ha dichiarato Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare regionale, su Telegram. Un edificio aziendale ha preso fuoco, ha aggiunto, precisando che tre donne e quattro uomini sono rimasti feriti. “Secondo i primi rapporti, tutti riportano traumi dovuti all’esplosione, di varia gravità”, ha aggiunto.

Kharkiv, città universitaria e industriale vicino al confine con la Russia, è stata presa di mira quasi quotidianamente dai raid aerei di Mosca dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

