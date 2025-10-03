18.2 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso questa mattina da un drone mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lo ha dichiarato l’Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, spiegando che il fotoreporter “documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass, nell’Ucraina sudorientale”. Hans Lucas, l’agenzia per cui lavorava Lallican, ha precisato che il fotoreporter ha lavorato in Ucraina diverse volte dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. 

“E’ la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone in Ucraina”, ha dichiarato l’Unione Nazionale dei Giornalisti, aggiungendo che “le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento”. Il sindacato ha aggiunto che “un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco”, definito un “crimine di guerra”. Le vittime indossavano la scritta “Press” sui loro indumenti protettivi, secondo l’Unione nazionale dei giornalisti, secondo cui sono 17 i professionisti dei media uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
19.5 °
17 °
44 %
3.6kmh
0 %
Ven
17 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (470)ultimora (291)fin (30)tec (29)vid (29)Lav (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati