venerdì 8 Agosto 2025
Ucraina, Fox: “Ipotesi summit Trump-Putin a Roma”. Tass smentisce

(Adnkronos) – L’incontro tra il capo della Casa Bianca, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe tenersi la prossima settimana, forse già lunedì, e Roma sarebbe tra le sedi valutate per ospitare il faccia a faccia. Lo scrive l’emittente americana Fox, vicina all’Amministrazione Trump, citando due fonti vicine ai negoziati. L’agenzia di stampa russa Tass, tuttavia, ha smentito che Roma possa essere la sede dell’incontro. “Non sarà in Europa”, ha affermato una fonte, sottolineando che il continente non è stato preso in considerazione come sede del vertice. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

