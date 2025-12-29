“Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni”, Mosca accusa Kiev

(Adnkronos) –

Droni ucraini contro la ‘casa’ di Vladimir Putin. Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, nelle dichiarazioni riportate dalla Tass fa riferimento ad un attacco che Kiev avrebbe lanciato contro la “residenza statale” di Putin nella regione di Novgorod. “Kiev nella notte del 29 dicembre ha lanciato un attacco con droni contro la residenza statale del presidente russo nella regione di Novgorod. Sono stati distrutti 91 droni”, dice Lavrov.

“Gli obiettivi e il momento del contrattacco russo dopo l’attacco alla residenza di Putin sono stati definiti”, aggiunge, evidenziando le conseguenze della vicenda: “La posizione negoziale della Russia sarà rivista tenendo conto del passaggio definitivo del regime di Kiev a una politica di terrorismo di Stato”, dice Lavrov, secondo cui – in ogni caso – . “la Russia non intende abbandonare il processo negoziale dopo l’attacco delle forze armate ucraine alla residenza di Putin”. L’offensiva non avrebbe provocato vittime o danni: “Non sono pervenute informazioni”.

