Ucraina, Kiev: “Da Trump via libera a fornitura Patriot”

(Adnkronos) – Ok di Donald Trump all’invio di Patriot all’Ucraina. Lo ha detto il consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak, in un’intervista a Rbc Ukraine. “Abbiamo ricevuto piena conferma del supporto in materia di difesa aerea, principalmente per quanto riguarda i sistemi Patriot – ha affermato – In senso figurato, c’è una lunga coda, ma stiamo cercando di avvicinarci il più possibile alla finestra di consegna. La cosa più importante è che Trump ha dato il via libera, quindi le questioni rimanenti sono principalmente di natura tecnica”.

Trump è “sul sentiero di guerra” con la Russia, sostiene il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev, ricordando su Telegram che gli Stati Uniti sono “avversari” della Russia e che il presidente americano “pacificatore”, ha “ormai intrapreso pienamente il sentiero di guerra contro la Russia”. “Questo è il suo conflitto ora, non quello del senile Biden! – ha scritto Medvedev – Ovviamente diranno che non ha potuto fare a meno di subire pressioni dal Congresso, ecc. Questo non cambia il punto principale: le decisioni prese sono un atto di guerra contro la Russia. E ora Trump si è completamente allineato con l’Europa folle”.

Due giornalisti ucraini sono stati uccisi da un attacco con drone russo nella città orientale di Kramatorsk. Lo ha confermato all’Afp l’emittente Freedom Tv, organizzazione finanziata dallo Stato ucraino per la quale le vittime lavoravano. La notizia era stata inizialmente diffusa dal governatore regionale di Donetsk, che ha pubblicato le immagini dei resti carbonizzati dell’auto su cui viaggiavano i reporter.

Le forze russe hanno colpito Vigili del fuoco accorsi per spegnere un incendio che si era diffuso dopo un precedente bombardamento nell’insediamento di Zelenyi Hai, nel distretto di Kupiansk, denuncia Kiev. Un soccorritore è stato ucciso. La vittima è stata identificata come Yuriy Chystuikov, 49 anni. Altri cinque pompieri dell’unità che comandava sono rimasti feriti.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)