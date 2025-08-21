21.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Kim elogia le “eroiche” truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Kim Jong un ha salutato le “eroiche” truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk a fianco ai russi nella guerra contro l’Ucraina. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Kcna, il leader del ‘regno eremita’ “ha espresso il suo incoraggiamento caloroso” agli ufficiali e ai soldati rientrati in patria e ha elogiato “le imprese nel guidare le unità di combattimento che hanno partecipato alle operazioni per liberare la regione di Kursk della Federazione russa, fino alla vittoria”. In un discorso, davanti ai comandanti dell’unità che opera all’estero, ha detto: “Abbiamo un esercito eroico, il nostro esercito sta facendo ciò che deve fare e ciò che deve essere fatto. Continuerà a farlo anche in futuro”. Il risultato nel Kursk, dove i soldati nordcoreani hanno aiutato i russi a riconquistare la regione occupata dagli ucraini lo scorso anno, “hanno cementato la loro reputazione come esercito più potente del mondo, dando a tutti una chiara dimostrazione di questo”. Secondo l’intelligence ucraina e della Corea del Sud, Pyongyang – che ha firmato con Mosca un accordo di partnership strategica – ha inviato nel Kursk fino a 14mila militari.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.3 ° C
21.8 °
19.8 °
84 %
1.5kmh
40 %
Gio
27 °
Ven
26 °
Sab
30 °
Dom
29 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (15)Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati