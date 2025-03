Ucraina, la ‘pace di Zelensky’: così vuole convincere Trump e riavere gli aiuti

(Adnkronos) – Crescono le aspettative per gli annunciati colloqui di oggi in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e Ucraina per trovare una soluzione alla guerra tra Kiev e la Russia. Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Gedda dove ha incontrato il principe saudita Mohammed bin Salman, impegnato a mediare nella crisi fra Kiev e Washington dopo lo scontro del 28 febbraio nello Studio Ovale. Secondo notizie raccolte dal Financial Times, Kiev sarebbe pronta a proporre un “cessate il fuoco parziale” con la Russia che riguarderebbe “attacchi a lungo raggio con droni e missili” e “operazioni di combattimento nel Mar Nero”. “Abbiamo una proposta per un cessate il fuoco nei cieli e in mare, perché queste sono le opzioni di cessate il fuoco facili da attuare e monitorare ed è possibile iniziare da qui”, ha spiegato all’agenzia Afp un funzionario ucraino. “L’Ucraina ha cercato la pace fin dal primo istante della guerra e abbiamo sempre detto che è la Russia l’unica ragione per cui va avanti il conflitto”, ha scritto su Telegram Zelensky alla vigilia dei colloqui.

Kiev, scrive il Ft, cercherà di portare gli Stati Uniti a riprendere la condivisione di informazioni di intelligence e gli aiuti militari convincendo Trump che Zelensky vuole una fine rapida del conflitto con la Russia. Anche perché, evidenzia il New York Times, se analisti militari occidentali e ufficiali Usa ritengono possano passare mesi prima di un impatto significativo sul fronte della decisione di Trump di bloccare gli aiuti militari a Kiev, lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence sta invece già avendo ripercussioni sulla capacità degli ucraini di colpire centri di comando russi e truppe ammassate dietro alla prima linea. Soldati ucraini, riporta il giornale americano, parlano di ‘problemi’ in particolare nel Kursk, la regione russa teatro dell’offensiva ucraina dello scorso agosto dove nell’ultimo periodo sono avanzati con rapidità soldati russi e truppe nordcoreane inviate da Kim Jong-un a sostegno delle forze di Vladimir Putin. Un ufficiale americano ha spiegato al quotidiano come la pausa nella condivisione di notizie di intelligence abbia ridotto l’abilità degli ucraini di intercettare e attaccare forze russe nel Kursk e colpire obiettivi di alto livello. E, dice anche un ufficiale ucraino all’agenzia Afp, la Russia potrebbe avere un “vantaggio significativo” sul terreno se gli Stati Uniti non riprendessero la condivisione di notizie di intelligence con Kiev. Il punto, insistono gli osservatori, è quanto andrà avanti l’annunciato stop. Ai colloqui in Arabia Saudita – i primi di alto livello in presenza dalle ‘scintille’ nello Studio Ovale – l’Ucraina sarà rappresentata dal capo dell’ufficio di Zelensky, Andriy Yermak, e dai ministri di Esteri e Difesa, Andriy Sybiha e Rustem Umerov. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, resterà a Gedda fino a mercoledì. Presente anche il segretario di Stato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Walz. Ieri Rubio ha aperto alla proposta per un cessate il fuoco parziale in Ucraina. “Non sto dicendo che da sola è sufficiente ma è il tipo di concessioni di cui c’è bisogno per porre fine al conflitto”, ha affermato. “Penso che la nozione della sospensione degli aiuti, in modo generale, sia una questione che auspichiamo di poter risolvere. Evidentemente, quello che accadrà domani sarà determinante al riguardo”, ha precisato Rubio. Secondo un funzionario ucraino citato dal Financial Times, nel breve periodo Kiev vuole dare la priorità ai rapporti con gli Usa, mentre due funzionari europei affermano che l’Ucraina considera progressi nei colloqui per un cessate il fuoco una contropartita per la ripresa gli aiuti Usa dopo lo scontro andato in scena nello Studio Ovale. Trump, per il quale il conflitto in Ucraina è “una guerra senza senso” che “riusciremo a fermare”, ha detto di aspettarsi “molti progressi”. Parlando nelle scorse ore con i giornalisti, alla domanda se stesse valutando la possibilità di fare marcia indietro sulla pausa nella condivisione di dati di intelligence con Kiev, il Presidente degli Stati Uniti ha riposto: “Ci siamo quasi, ci siamo proprio”.

Le pressioni Usa su Kiev hanno costretto l’amministrazione Zelensky a cambiare la sua posizione dopo lo

scontro nello Studio Ovale, osserva il quotidiano britannico a cui fonti europee hanno detto di essere convinte che Kiev non abbia abbandonato la speranza che gli Usa possano avere un ruolo nell’attuazione di un eventuale cessate il fuoco. “Le tattiche sono cambiate – dice Volodymyr Fesenko, analista politico a Kiev – Ora la cosa più importante è la normalizzazione delle relazioni con gli Usa e se prima il piano prevedeva di ottenere inizialmente garanzie di sicurezza e poi spingere per il cessate il fuoco, ora è ovvio che non accadrà in questo ordine”. E’ in questo contesto che nelle scorse ore la Nbc citava funzionari Usa secondo i quali Trump avrebbe chiarito in privato che un accordo sui minerali non sarebbe abbastanza per dare l’ok alla ripresa dell’assistenza a Kiev, sia a livello di aiuti che di notizie di intelligence. Secondo le fonti, il Presidente Usa vuole vedere un cambiamento nell’approccio di Zelensky, anche una volontà di fare concessioni, come cedere territori alla Russia, segnali che vadano nella direzione dell’organizzazione di elezioni in Ucraina. O persino delle dimissioni di Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)