Ucraina, l’annuncio di Metsola: “Parlamento europeo aprirà sede permanente a Kiev”

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Parlamento europeo aprirà una sede permanente a Kiev. Lo ha annunciato la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola nel suo intervento alla Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale dell’Ucraina. “Vogliamo essere presenti sul campo, lavorando al vostro fianco ogni giorno. Questo era il nostro impegno nei vostri confronti, e lo abbiamo mantenuto”, ha affermato. “La nostra posizione è chiara – ha aggiunto – La pace deve essere permanente, deve basarsi sulla giustizia e sulla dignità”. La visita, che avviene mentre l’Ucraina chiede ai partner occidentali di adottare misure più decise per fare pressione sulla Russia affinché avvii colloqui di pace, è iniziata con un omaggio a tutti coloro hanno combattuto che hanno sacrificato le loro vite per la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina contro l’aggressore, visitando il muro commemorativo dedicato ai soldati caduti in guerra. “A 1300 giorni dall’inizio dell’aggressione, sono in Ucraina con il forte messaggio di sostegno del Parlamento europeo. Proprio come vi abbiamo sostenuto dal primo giorno, resteremo al vostro fianco”, ha scritto in un post su X. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

