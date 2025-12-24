9.3 C
Ucraina, le elezioni e il sondaggio: Zelensky rischia la sconfitta

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky in testa nei sondaggi, ma il presidente dell’Ucraina rischierebbe la sconfitta in un eventuale ballottaggio alle elezioni. Un’analisi condotta dal Socis Center for Social and Marketing Research a dicembre rivela che alle urne il presidente otterrebbe il 30,6% dei voti. Sarebbe però insidiato dall’ex Comandante in Capo delle Forze Armate, il generale Valerii Zaluzhny, se ovviamente entrambi si candidassero: l’attuale ambasciatore a Londra al momento può contare su un indice di gradimento del 29,6%. 

Ulteriori dati emersi dal medesimo sondaggio, come riportato da Ukrinform, attribuiscono l’8,1% a Kyrylo Budanov, Capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa. L”ex presidente Petro Poroshenko avrebbe il 7,2%. Yulia Tymoshenko otterrebbe il 6,1% e Dmytro Razumkov il 5%. 

In un eventuale ballottaggio tra Zelensky e Zaluzhnyi, le proiezioni attribuirebbero al presidente Zelensky il 35,8% dei voti, mentre a Zaluzhny il 64,2%. Se Zaluzhnyi non fosse parte della competizione elettorale, si ipotizza un avanzamento di Budanov al secondo turno in contrapposizione a Zelensky. In tale circostanza, il 56,2% degli intervistati dichiarerebbe di votare per Budanov, a fronte del 43,8% che sosterrebbe Zelensky. 

internazionale/esteri

