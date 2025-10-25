15 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Ucraina, l’inviato di Putin in Usa: “Vicini a soluzione diplomatica”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Ucraina, Russia e Usa sarebbero “abbastanza vicini a una soluzione diplomatica” per la guerra tra Kiev e Mosca. A dirlo, intervistato dalla Cnn, è stato l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, oggi a Washington per colloqui “ufficiali”. 

Secondo l’inviato, Mosca vorrebbe risolvere il conflitto in Ucraina diplomaticament. “Penso che stiamo trovando compromessi che funzionerebbero per tutte le parti”, ha sottolineato nell’intervista, commentando quindi la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’andamento del processo negoziale: c’è “un bel po’ di disinformazione su quanto sta accadendo”, ha sottolineato Dmitriev.  

L’inviato e capo per gli investimenti esteri e capo del fondo sovrano russo è arrivato negli Usa dopo l’annuncio di Trump di nuove sanzioni contro la Russia e la decisione del tycoon di “annullare” l’incontro con Vladimir Putin. 

Dmitriev dovrebbe incontrare funzionari dell’Amministrazione Trump “per proseguire i colloqui sulle relazioni Usa-Russia”, dicono le fonti della rete americana. Previsto un colloquio con Steve Witkoff, inviato di Trump. 

Di recente Dmitriev ha proposto la costruzione del tunnel ‘Trump-Putin’ fra l’Alaska e lo stretto di Bering. Ad aprile è stato il primo esponente della leadership russa a recarsi in visita a Washington dall’avvio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, nel febbraio del 2022. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

