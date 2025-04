Ucraina, l’inviato di Trump assicura: “Putin vuole pace duratura”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin vuole "arrivare a una pace duratura" in Ucraina, dopo più di tre anni di conflitto. Parola dell'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, che venerdì scorso ha incontrato il leader russo a San Pietroburgo, per la terza volta dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca. "La richiesta di Putin è di raggiungere una pace permanente. Quindi, al di là del cessate il fuoco, abbiamo ottenuto una risposta", ha detto in un'intervista a Fox News, parlando di un'intesa che "sta emergendo", All'incontro, definito "convincente", erano presenti anche due "consiglieri chiave" di Putin, Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev. "Penso potremmo essere sul punto di qualcosa che potrebbe essere molto, molto importante per il mondo", ha aggiunto. Quanto ai rapporti tra Russia e Stati Uniti, "epnso ci sia la possibilità di rimodellare le relazioni attraverso opportunità commerciali molto interessanti, che credo diano anche stabilità alla regione. Le partnership creano stabilità", ha aggiunto. Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in seguito a un attacco notturno con droni ucraini sulla città russa di Kursk. Lo ha reso noto l'agenzia statale russa Tass, citando fonti militari locali. Secondo quanto riferito, diverse strutture sono state danneggiate dalle esplosioni e alcuni edifici hanno preso fuoco, tra cui un garage utilizzato per le ambulanze.