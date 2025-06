Ucraina, Londra fornirà a Kiev 100mila droni entro aprile 2026

(Adnkronos) – Il Regno Unito si è impegnato a fornire all’Ucraina 100.000 droni entro aprile 2026, dopo aver affermato che i veicoli aerei senza pilota hanno cambiato il modo in cui vengono combattute le guerre moderne. Il pacchetto di droni, del valore di 350 milioni di sterline (circa 415 milioni di euro), fa parte di un’iniziativa più ampia di sostegno militare da 4,5 miliardi di sterline (oltre 5 miliardi di euro) per l’Ucraina. “Il Regno Unito sta intensificando il suo supporto all’Ucraina consegnando centinaia di migliaia di droni in più quest’anno e completando un’importante pietra miliare nella fornitura di munizioni di artiglieria essenziali”, ha affermato il segretario alla Difesa John Healey in una dichiarazione. L’aumento del supporto ai droni è tempestivo, poiché segue il successo dell’operazione ucraina Spiderweb del primo giugno. Nell’ambito dell’operazione, il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha introdotto clandestinamente 117 droni nel territorio russo, colpendo quattro basi aeree e danneggiando 41 aerei militari. Intanto l’agenzia di stampa russa Tass, citando il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko, ha riferito che Istanbul continuerà a essere la sede dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. “Istanbul è un luogo in cui si è già accumulata una certa esperienza di comunicazione – ha affermato Grushko – Pertanto, ora la questione di scegliere una nuova sede non è praticamente sul tavolo. Non vale nemmeno la pena pensarci”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)