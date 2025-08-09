Ucraina, Macron parla con Zelensky e leader Ue: “Futuro non si decida senza Kiev”

(Adnkronos) – Il futuro dell’Ucraina “non può essere deciso senza gli ucraini che da oltre tre anni lottano per la propria libertà e sicurezza”. E’ questo il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron, ribadito oggi durante un nuovo colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e altri leader europei. Le parole di Macron arrivano all’indomani dell’annuncio del vertice tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in programma per il 15 agosto in Alaska. Con i leader europei, ha scritto quindi Macron nel post su X, “restiamo determinati a sostenere l’Ucraina, lavorando in uno spirito di unità e proseguendo il lavoro svolto all’interno della Coalizione dei volenterosi”. Gli europei, ha detto ancora Macron, “saranno anche loro necessariamente parte della soluzione, perché da essa dipende la loro sicurezza”. “Continuerò a collaborare strettamente con il presidente Zelensky e con i nostri partner europei”, ha ribadito il presidente francese. Secondo fonti occidentali alla Cnn, funzionari americani avrebbero intanto informato i leader europei e ucraini del piano offerto al presidente russo per fermare la guerra in cambio di significative concessioni territoriali da parte di Kiev. Secondo le fonti, il piano presentato mercoledì scorso dall’inviato di Trump Steve Witkoff al Cremlino prevede che Kiev ceda il Donbass e la Crimea, mentre sarebbero congelate le attuali linee al fronte. Ma l’Ucraina, ha ribadito Zelensky in un video messaggio dopo l’annuncio dell’incontro tra Trump e Putin, “non cederà la sua terra” alla Russia. La pianificazione del vertice fra Putin e Trump intanto “rimane fluida” ed è ancora possibile che Zelensky “sia coinvolto in qualche maniera”, ha spiegato una fonte della Casa Bianca a Cbs. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)