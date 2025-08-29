27.9 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Ucraina, Macron: “Senza accordo lunedì Putin si sarà preso gioco di Trump”

(Adnkronos) – ”Senza un accordo lunedì, Putin si sarà preso gioco di Trump”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un punto stampa con il cancelliere tedesco Friedrch Merz. Il riferimento di Macron è alle due settimane di tempo che Trump ha concesso a Putin per arrivare a un accordo per la pace in Ucraina durante l’incontro che i due leader hanno tenuto in Alaska lo scorso 15 agosto. Ministero Esteri russo: “Macron volgare, definendo Putin orco ha superato il limite” Sono ”insulti volgari” quelli che il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron ha rivolto al presidente russo Vladimir Putin. Quando lo ha definito ”un orco” e ”un predatore”, infatti, riporta l’agenzia Rio Novosti, il presidente francese ”ha oltrepassato il limite della ragione, ma anche quello della decenza”. Ne è convinta la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo la quale Macron ha anche ”insultato l’intera Russia e il suo popolo”. Francia e Germania: “Russia non ferma la guerra” “Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, la Russia non mostra alcuna intenzione di fermare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina”. Per questo, la Francia e la Germania forniranno maggiori difese aeree all’Ucraina, “la luce dei massicci attacchi russi” delle ultime settimane. Lo hanno sottolineato il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz in una dichiarazione congiunta al termine di una riunione del governo franco-tedesco nel sud della Francia. Parigi e Berlino hanno inoltre annunciato che avvieranno al massimo livello “un dialogo strategico, guidato dalla presidenza francese e dalla cancelleria tedesca, con la partecipazione dei ministeri degli Esteri e della Difesa”.   —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

