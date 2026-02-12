11.6 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, massicci attacchi su Kiev e altre città: diversi feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pioggia di missili e droni russi sull’Ucraina nella notte del 12 febbraio 2026. Un totale di 219 droni e 24 missili balistici sono stati lanciati dalle forze di Mosca contro il territorio ucraino, con un bilancio di 7 feriti tra Kiev, Dnipro e Odessa secondo gli ultimi aggiornamenti. A riferirne è stata l’aeronautica militare ucraina. Nel dare notizia dei massicci attacchi sulla capitale, il sindaco Vitali Klitschko ha spiegato che ad essere colpiti sono stati gli edifici residenziali e non situati sulle due sponde del fiume Dnipro. A Kiev si sono registrati due feriti. Altri quattro, sono stati segnalati nella città di Dnipro. Tra loro figurano un neonato e una bambina di quattro anni. Una persona sarebbe inoltre rimasta ferita a Odessa, nell’attacco su un edificio residenziale di nove piani.  

A causa degli attacchi a Odessa circa 300mila persone sono rimaste senza elettricità ed acqua nella città meridionale ucraina. A Dnipro 10mila utenze sono prive di riscaldamento e nella capitale, ha reso noto il sindaco, il riscaldamento è mancato in 2600 appartamenti.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.8 °
10.5 °
76 %
3.6kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1448)ultimora (1280)sport (72)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati