Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev: missili e droni nella notte

(Adnkronos) – Almeno otto persone sono rimaste ferite durante numerose ondate di esplosioni che hanno scosso Kiev nella notte, durante un massiccio attacco missilistico e con droni russi. Due persone sono rimaste ferite nel distretto di Dniprovsky, mentre altri feriti sono stati curati nel distretto di Sviatoshynsky, ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Nel distretto di Solomiansky, è scoppiato un incendio in un edificio di cinque piani e quattro persone hanno riportato una reazione acuta da stress. Almeno due dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Nel quartiere Obolonskyi di Kiev, un incendio è scoppiato sui balconi di un edificio residenziale di nove piani, hanno riferito le autorità locali. Le prime esplosioni a Kiev sono state segnalate intorno alle 22 di ieri sera, lo stesso giorno in cui Ucraina e Russia hanno avviato il loro più grande scambio di prigionieri, con 390 ucraini rimpatriati.