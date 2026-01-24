8.2 C
Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Continuano negoziati negli Emirati

(Adnkronos) – Non si fermano gli attacchi russi mentre sono in corso i negoziati ad Abu Dhabi per la fine della guerra tra Mosca e Kiev. Il primo round di colloqui tra i negoziatori di Usa, Russia e Ucraina si è concluso e altre discussioni sono previste per oggi.  

“L’incontro si è concentrato sui parametri per porre fine alla guerra della Russia e sulla logica successiva del processo negoziale volto a progredire verso una pace dignitosa e duratura”, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov sui social, aggiungendo che “ulteriori incontri sono programmati” per oggi. 

 

E’ di almeno un morto e 27 feriti il bilancio degli intensi attacchi russi sferrati in nottata su Kiev e Kharkiv. Sull’intero territorio ucraino è scattato lo stato di allerta per i raid notturni, mentre nella capitale le autorità militari avvisavano della minaccia di attacchi con droni e missili balistici. 

A Kiev, sono stati segnalati danni in cinque quartieri, secondo il sindaco Vitali Klitschko. “Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale”, ha reso noto su Telegram, dove ha parlato anche di interruzioni delle forniture di riscaldamento e acqua in alcuni quartieri periferici, con temperature esterne inferiori a -10 °C. Alla periferia di Kiev, l’attacco ha causato altri quattro feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, secondo le autorità militari locali. 

A Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha segnalato un attacco con droni Shahed di progettazione iraniana, che ha danneggiato diversi edifici residenziali, un rifugio per sfollati, un ospedale e un reparto maternità. “Kharkiv ha subito un massiccio attacco durato quasi due ore e mezza. Il nemico ha attaccato la città con 25 Shahed”, ha dichiarato su Telegram, segnalando un bilancio di 19 feriti. 

