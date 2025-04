Ucraina, media: “Inviato Usa Witkoff oggi in Russia, incontrerà Putin”

(Adnkronos) – L’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, si è recato in Russia e dovrebbe incontrare oggi il presidente Vladimir Putin. Lo scrive Axios, citando una fonte a conoscenza del viaggio e dei dati di FlightRadar. Si tratta del terzo incontro tra Witkoff e Putin mentre Trump spinge per un cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina.

Trump è frustrato dal fatto che i negoziati non abbiano fatto molti progressi nelle ultime settimane. Se entro la fine del mese non verrà raggiunto un cessate il fuoco – ha detto ad Axios una fonte – il presidente americano potrebbe procedere con ulteriori sanzioni contro la Russia. “Ogni giorno vediamo nuovi impegni, passi concreti, anche da parte degli Stati Uniti. È importante mandare un segnale chiaro: siamo al fianco dell’Ucraina, ed è proprio questo il senso dell’incontro di oggi”, afferma l’Alta rappresentante per gli affari esteri Ue, Kaja Kallas, entrando alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, formato (anche noto come gruppo Ramstein) che riunisce la cinquantina di Paesi che supportano materialmente Kiev, al quartier generale della Nato a Bruxelles. Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth interverrà in collegamento da remoto alla giornata di lavori, in un contesto di preoccupazione per l’apertura unilaterale degli Usa alla Russia, il paventato ritiro delle forze statunitensi dall’Europa e della conseguente necessità europea di irrobustire il proprio apporto alla sicurezza continentale, sia rinforzando la prioria difesa, sia armando l’Ucraina. Nel 2024 l’Ue ha sostenuto Kiev con 20 miliardi di euro, nel 2025 sono già stati impegnati oltre 23 milardi, ricorda Kallas, prendendo nota con soddisfazione dell’aumento ma sottolineando l’esigenza di fare di più. Intanto sul fronte della cronaca un raid missilistico russo sulla città di Dnipro ha ucciso un uomo di 42 anni e ne ha ferite altre nove. Lo ha scritto su Telegram il governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, aggiungendo che “un vasto incendio è scoppiato sul luogo dell’attacco. Ci sono danni a un edificio”. Tra i feriti c’è una donna di 55 anni in gravi condizioni. Gli altri sono ricoverati in ospedale in condizioni moderate. I vigili del fuoco continuano a lavorare per contenere l’incendio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)