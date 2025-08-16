36.3 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Melania Trump e la battaglia per i bambini rapiti: la lettera a Putin

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump ha consegnato a Vladimir Putin una lettera della moglie Melania sulla “piaga dei bambini in Ucraina e Russia”. Lo rivela la Reuters. secondo quanto riferiscono diversi media, citando due fonti della Casa Bianca. La lettera della first lady di origine slovena è stata consegnata personalmente dal presidente americano al presidente russo in occasione del summit di Anchorage. L’iniziativa Bring Kids Back UA ha formalmente espresso apprezzamento nei confronti di Melania Trump, per la sua espressa preoccupazione riguardo alla situazione dei minori ucraini. La dichiarazione, pubblicata sull’account ufficiale dell’iniziativa e riportata da Ukrinform, recita testualmente: “Profonda gratitudine alla first lady degli Stati Uniti per la sua profonda preoccupazione per il destino dei bambini ucraini. Ogni parola di sostegno li avvicina alle loro famiglie, alle loro comunità e alle loro case”. Anche Andriy Yermak, capo dell’ufficio del Presidente ucraino, ha espresso gratitudine: “Grazie per la tua leadership”, su legge in un post su X.    —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.3 ° C
37.3 °
34.7 °
27 %
4.5kmh
0 %
Sab
36 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (14)carabinieri (12)Pisa Sporting Club (11)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati