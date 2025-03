Ucraina, Meloni sente Trump: telefonata in vista dell’incontro con Zelensky

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, anche in vista dell’incontro che domani terrà a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A renderlo noto è Palazzo Chigi, all’indomani dello scontro in diretta mondiale tra i leader di Washington e Kiev. Un vertice tra Stati Uniti e Ue, questa la proposta che la premier porterà domani al tavolo dei leader europei, in occasione del summit sulla sicurezza dell’Ucraina (e dell’Europa) organizzato a Lancaster House dal primo ministro britannico Keir Starmer, ‘sequel’ del vertice parigino andato in scena all’Eliseo lo scorso 17 febbraio. Al summit sarà presente anche Zelensky, ricevuto oggi da Starmer. Dopo il burrascoso incontro tra Trump e Zelensky, la presidente del Consiglio ha invitato “l’Occidente a non dividersi” chiedendo “un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati”. Un incontro, spiegava la premier, “per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)