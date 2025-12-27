5.8 C
Ucraina, Meloni: “Unità vedute Europa, Kiev e Usa per pace”

(Adnkronos) – E’ importante “mai come in questo momento, mantenere l’unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che ha partecipato nel pomeriggio di oggi insieme ad altri leader a una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky – nell’ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, il alla vigilia del suo incontro con il Presidente Trump.  

Solo attraverso questa solida unità di vedute la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati. 

Zelensky si trova ora a Halifax, in Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney, in una tappa intermedia prima dell’arrivo in Florida per il faccia a faccia di domani con il presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago. 

 

“Stiamo lavorando insieme per arrivare a una pace giusta e duratura”, ha scritto il presidente della Finlandia, Alexander Stubb in un post su X, dopo la video riunione dei partner europei. La conversazione è stata “positiva”, ha aggiunto Stubb. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

