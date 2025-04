Ucraina, mercoledì a Londra secondo round colloqui su tregua

(Adnkronos) – Il secondo round di colloqui tra l’Ucraina e i suoi partner occidentali, volti a garantire un cessate il fuoco con la Russia, “si svolgerà mercoledì” a Londra. Lo ha dichiarato all’Afp un alto funzionario ucraino, senza specificare la composizione della delegazione ucraina. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che mercoledì una delegazione ucraina si recherà nella capitale britannica per colloqui con i rappresentanti statunitensi ed europei. Sebbene non sia stata confermata la composizione della delegazione che prenderà parte al secondo round di colloqui tra l’Ucraina e i suoi partner occidentali, secondo i media ucraini, Kiev sarà rappresentata dal capo dell’amministrazione presidenziale ucraina e braccio destro del presidente Zelensky, Andriy Yermak, dal vice capo dell’ufficio presidenziale, Pavlo Palisa, dal capo della diplomazia ucraina, Andriy Sybiga, nonché dal ministro della Difesa, Rustem Umerov. Zelensky aveva sperato di ottenere un “cessate il fuoco incondizionato” con la Russia e poi “una pace reale e duratura” nel corso dei colloqui iniziati giovedì scorso, quando ucraini, americani, francesi e britannici si sono incontrati a Parigi, per la prima volta in questo formato, per cercare di andare avanti insieme, in un momento in cui i negoziati per un cessate il fuoco avviato da Washington sono in stallo e mentre gli europei vogliono imporre la propria voce, dopo tre anni di invasione russa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica di sperare in un accordo “questa settimana”, senza però fornire ulteriori dettagli. Dopo i colloqui svoltisi a Parigi la scorsa settimana, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha minacciato di ritirare Washington dai negoziati volti a porre fine all’invasione russa se gli Stati Uniti avessero stabilito che la pace “non è possibile” tra le parti in conflitto. Ieri Zelensky ha dichiarato di volere “una risposta chiara” dalla Russia alla sua proposta di una nuova tregua negli attacchi con droni e missili contro le infrastrutture civili, dopo che Vladimir Putin ha indicato di voler “analizzare” l’offerta. La Russia ha lanciato un attacco notturno con droni sulla città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo riporta il Guardian, che cita il sindaco Hennadiy Trukhanov, che in un post su Telegram ha denunciato che “il nemico ha colpito un’area residenziale in un quartiere densamente popolato di Odessa”. Il raid ha ferito tre persone e danneggiato molti condomini. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)