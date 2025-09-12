26.7 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Ucraina, negoziati con la Russia in pausa. Trump: “Con Putin sta finendo la pazienza”

(Adnkronos) – Lo stallo nei colloqui di pace tra Ucraina e Russia sta facendo perdere la pazienza a Donald Trump. Oggi, venerdì 12 settembre, il presidente degli Stati Uniti ha ammesso che con Vladimir Putin la pazienza si sta esaurendo “rapidamente”. Intervistato da Fox and Friends e rispondendo ad una domanda sul presidente russo, ha aggiunto: “Si sta esaurendo rapidamente, ma per ballare il tango ci vogliono due persone… Quando Putin vuole farlo, Zelensky non lo fa. Quando Zelensky vuole farlo, non lo fa Putin… Dovremo essere molto, molto forti”. A confermare che i contatti tra Russia e Ucraina, a livello di gruppi negoziali, siano al momento “in pausa” è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un briefing con i giornalisti. “I canali di comunicazione esistono e sono ben consolidati. I nostri negoziatori hanno la possibilità di comunicare attraverso questi canali, ma per ora probabilmente è più appropriato parlare di una pausa”, ha sottolineato il portavoce.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

