4.9 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, nessuna tregua: morti in attacco russo con droni a Dnipro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nessuna tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nella notte in un attacco russo nella regione ucraina centrale di Dnipropetrovsk. A renderlo noto, le autorità locali. 

Un uomo e una donna nella città di Dnipro “sono morti a causa di un attacco nemico con droni”, ha dichiarato in un messaggio su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione militare regionale, precisando che il velivolo senza pilota ha provocato un incendio, distrutto una casa e danneggiato altre due abitazioni e un’auto. 

 

Mentre la guerra va avanti, Kiev si sta comunque preparando per incontri diplomatici “la prossima settimana” nell’ambito dei negoziati con Mosca, ha detto ieri il presidente Volodymyr Zelensky, sembrando escludere l’annunciato incontro ad Abu Dhabi tra le delegazioni ucraina e russa. 

“Siamo in costante contatto con la parte americana e attendiamo che ci fornisca dettagli sui prossimi incontri. L’Ucraina è pronta a lavorare in tutti i formati di lavoro. È importante che questi incontri abbiano luogo e che portino a risultati concreti. Contiamo sugli incontri della prossima settimana e ci stiamo preparando”, ha dichiarato Zelensky. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
4.9 ° C
6 °
3.8 °
67 %
2.1kmh
0 %
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1459)ultimora (1297)sport (66)Eurofocus (57)demografica (39)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati