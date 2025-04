Ucraina, nuovo attacco della Russia: pioggia di missili su Kiev, incendi e feriti nella capitale

(Adnkronos) – Nuovo attacco della Russia contro l’Ucraina nella mattinata di oggi, 6 aprile. Diversi missili balistici sono stati lanciati prendendo di mira anche la capitale Kiev, riferisce il Kyiv Independent. Almeno tre persone sono rimaste ferite nel distretto di Darnytskyi, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko che ha parlato di esplosioni e detriti caduti dagli edifici danneggiati. Sono stati segnalati anche incendi in diversi quartieri della capitale che hanno interessato tra l’altro un negozio, un magazzino e uffici. Otto le auto distrutte. Il sindaco ha invitato gli abitanti a rimanere nei rifugi. Secondo il Kyiv Independent, gli attacchi russi hanno colpito obiettivi in tutta l’Ucraina durante la notte. Sabato sera, l’esercito russo ha schierato sciami di droni in varie aree dell’Ucraina, secondo i resoconti dei media, facendo scattare la contraerea ucraina. L’amministrazione militare regionale nella città meridionale di Mykolaiv ha riferito che almeno due edifici residenziali sono stati incendiati dopo essere stati colpiti dai droni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)