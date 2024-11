Ucraina, ombra Trump ma Meloni non tentenna: “Restiamo uniti su Kiev, armi anche nel 2025”

(Adnkronos) – A mille giorni dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a schierarsi convintamente al fianco di Kiev. Una presa di posizione ferma e affatto scontata visto che sul G20 di Rio de Janeiro incombe l’ombra di Donald Trump, convitato di premier del summit. E’ tutto da vedere quel che accadrà quando, il 20 gennaio, il tycoon farà ritorno alla Casa Bianca, ma mentre i trumpiani criticano duramente la scelta dell’uscente Joe Biden di inviare missili a lungo raggio a Kiev -proprio in queste ore l’Ucraina ha iniziato a farne uso- la presidente del Consiglio non mostra tentennamenti, convinta su da che parte l’Italia debba stare. In un rapido punto stampa fuori dal suo albergo, affacciato sulla costa di Cobacabana ma con una favela alle spalle, la presidente del Consiglio si spinge a ‘difendere’ la decisione degli Usa di inviare missili a Kiev pungendo ancora una volta Vladimir Putin, pur marcando le distanze con quanto deciso a Roma, che supporta l’Ucraina con sistema di difesa aerea, scudo alla popolazione alle infrastrutture. Con Biden, salutato ieri a margine del vertice, non ne hanno parlato, mette in chiaro, ma “credo che la scelta sia la risposta all’aggressività senza precedenti vista in questi giorni da parte della Russia, alla vigilia di un G20 a cui la Russia partecipa. Credo tradisca bene la volontà di dialogo da parte della Russia”, dice durissima. E a chi le chiede cosa farà l’Italia semmai l’America di Trump dovesse optare per un disimpegno in Ucraina, Meloni risponde spiegando che bisogna “vedere cosa accade”, ma che ora è importante “non divaricare il fronte occidentale”, ovvero restare uniti. Parole che appaiono tanto più incisive alla vigilia della missione della presidente del Consiglio a Buenos Aires, dove ad attenderla ci sarà il presidente argentino Javier Milei, l’uomo che ha terremotato il vertice di Rio de Janeiro con i suoi tanti no. E che nei giorni scorsi, dopo esser volato a Mar-a-Lago da Trump per festeggiarne la vittoria, ha auspicato un asse tra Usa, Italia, Israele e Argentina, potenziale “faro del mondo”. Ma non è tempo di alleanze alternative, lascia intendere Meloni, il fronte occidentale deve restare unito in tempi in cui anche il “grano è usato come un’arma”, pungola ancora la Russia. Di cui non vede la volontà di trattare, di cercare davvero la pace. La prova è nella discussa telefonata di Olaf Scholz allo zar di venerdì scorso, che ha fatto indispettire diversi leader, tra questi il primo ministro britannico Keir Starmer. “Non mi sono scandalizzata” per la chiamata, chiarisce Meloni, spiegando che il Cancelliere ha tenuto con Putin quella che è una linea condivisa, pur agendo in solitario. Piuttosto, dal racconto che Scholz le ha fatto, si evince che, allo stato attuale, Putin non “sia disposto a qualsiasi forma di dialogo”. Per questo, “finché c’è una guerra in Ucraina noi siamo a fianco dell’Ucraina”, dice la presidente del Consiglio, confermando la volontà, a fine anno, di dare disco verde al decreto in scadenza che consente l’invio di armi a Kiev anche nel 2025. Un messaggio chiaro anche a chi, nella sua maggioranza -leggi Lega- si mostra freddo all’idea di continuare a battere la strada portata avanti finora. Seppur anche Matteo Salvini, sul dl che proroga l’invio di armi anche all’anno prossimo, abbia proprio oggi ricordato che “i voti della Lega non sono mai mancati, le armi per difendersi, come gli aiuti umanitari, gli aiuti economici, li abbiamo sempre giustamente sostenuti sia in Italia che in Europa”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)