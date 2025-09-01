16.2 C
Ucraina, omicidio ex presidente Parlamento Parubiy: arrestata una persona

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che è stato arrestato un sospettato della sparatoria mortale che ha colpito il politico ucraino Andriy Parubiy. Il parlamentare 54enne è stato ucciso sabato da un aggressore che si spacciava per un corriere nella città occidentale di Leopoli, scatenando una caccia all’uomo. Il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko ha dichiarato in una nota diffusa nelle prime ore di oggi che il sospettato è stato arrestato nella regione occidentale di Khmelnytskyi. Klymenko ha affermato che l’indagine preliminare ha scoperto che l’omicidio era stato “preparato con cura”, con il programma di viaggio e il percorso di Parubiy tracciati, nonché un piano di fuga. Ha aggiunto che la polizia nazionale ucraina fornirà ulteriori dettagli in seguito. In un post sui social media, Zelensky ha affermato di aver parlato con il procuratore capo Ruslan Kravchenko, il quale ha riferito che il sospettato è stato interrogato. “Sono attualmente in corso urgenti azioni investigative per stabilire tutte le circostanze di questo omicidio”, ha aggiunto, ringraziando anche le forze dell’ordine e i procuratori per “aver lavorato senza sosta”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

