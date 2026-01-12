0.7 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Ucraina, ondata di droni russi su Kiev: proseguono stop a corrente

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato nella notte un’ondata di droni contro Kiev, colpendo un edificio nella città. Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, ha riferito che è scoppiato un incendio in un “edificio non residenziale” nel quartiere Solomiansky della città. I video pubblicati sui social media sembrano mostrare un vasto incendio che si sprigiona dall’edificio. Sono stati segnalati anche incendi di veicoli sul luogo dell’attacco del drone. 

Il nuovo attacco a Kiev avviene mentre la città e i suoi residenti sono alle prese con le continue interruzioni di corrente dovute agli incendi. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko aveva precedentemente invitato i residenti della capitale a lasciare, se possibile, la città dopo che l’attacco russo del 9 gennaio aveva lasciato metà dei condomini cittadini senza riscaldamento. Mentre proseguono gli sforzi per ripristinare l’energia elettrica negli edifici residenziali, Klitschko ha avvertito che la situazione dovrebbe restare difficile, poiché si prevede che le temperature gelide persisteranno nei prossimi giorni. 

 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

