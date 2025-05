Ucraina, polizia: “Uomo spara vicino a Kiev, diversi morti”

(Adnkronos) –

”Diverse persone” sono state uccise nel distretto di Bucha vicino a Kiev, in Ucraina, da un uomo che ha aperto il fuoco. Lo rende noto la polizia ucraina. “La polizia della regione di Kiev sta verificando le circostanze di una sparatoria avvenuta nel distretto di Bucha nella quale state uccise diverse persone”, ha affermato la polizia in una nota. “E’ in corso un’operazione speciale per arrestare il colpevole”, conclude la nota della polizia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)