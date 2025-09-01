17.6 C
Ucraina, Putin: “Crisi causata da colpo di Stato provocato da Occidente”

(Adnkronos) –
La crisi in Ucraina è scoppiata a causa del colpo di Stato istigato dall’Occidente a Kiev nel 2014. Così il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin, in Cina. “Questa crisi non è nata come conseguenza dell'”attacco della Russia all’Ucraina”, ha affermato Putin, ma come conseguenza del colpo di stato in Ucraina, sostenuto e provocato dall’Occidente, e poi dai tentativi di usare le forze armate per reprimere la resistenza di quelle regioni dell’Ucraina e di quelle persone in Ucraina che non hanno accettato questo colpo di Stato, non lo hanno sostenuto”. 
I continui tentativi dell’Occidente di coinvolgere Kiev nella Nato sono un’altra delle principali cause del conflitto ucraino, ha affermato il presidente russo, richiamando l’attenzione sul fatto che, a seguito del colpo di Stato del 2014, “la leadership politica del Paese che non sosteneva l’ingresso dell’Ucraina nella Nato è stata rimossa”. Secondo il presidente, le cause profonde della crisi devono essere eliminate affinché la soluzione ucraina sia sostenibile e duratura.  Il presidente ha anche affermato che la Russia apprezza “molto gli sforzi e le proposte della Cina, dell’India e degli altri nostri partner strategici volti a facilitare la risoluzione della crisi ucraina”. Putin ha inoltre espresso la speranza che “l’intesa raggiunta al recente vertice russo-americano in Alaska si muova anche in questa direzione: apre la strada alla pace in Ucraina”, ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

