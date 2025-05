(Adnkronos) – All’indomani della telefonata con Donald Trump, che si è chiusa sostanzialmente con un nulla di fatto, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, che la Russia ha annunciato di aver liberato dalle forze di Kiev alla fine di aprile, dopo l’incursione dello scorso agosto. Lo ha reso noto il Cremlino in una dichiarazione rilasciata oggi. “Ieri, Vladimir Putin ha compiuto un viaggio di lavoro nella regione di Kursk”, dove ha incontrato il governatore ad interim, Alexander Khinstein, e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, ha dichiarato il Cremlino. Alla fine di aprile, la Russia ha affermato di aver riconquistato completamente, con l’aiuto dei combattenti nordcoreani, la regione di Kursk, nella quale le forze ucraine erano entrate lo scorso agosto. Putin ha anticipato, nel suo incontro con il governatore facente funzione Aleksandr Khinshtein, l’estensione della zona a economia speciale per l’intero territorio, con misure che saranno discusse con il ministero dello Sviluppo economico per evitare che imprese di altre zone del Paese si trasferiscano nel Kursk solo per beneficiare dei sussidi. Putin ha anche visitato il sito dove è in fase di costruzione la nuova centrale nucleare Kursk-2 nella città di Kurchatov. Un attacco russo avvenuto ieri contro un poligono di tiro nell’oblast’ di Sumy ha ucciso sei soldati ucraini e ne ha feriti più di dieci. Lo ha reso noto la Guardia nazionale ucraina, precisando che il raid ha preso di mira i militari mentre stavano svolgendo esercitazioni”. L’agenzia di stampa statale russa TASS ha affermato che un campo di addestramento militare ucraino è stato colpito da un missile Iskander. Le difese aeree russe hanno intercettato oltre 150 droni ucraini in un massiccio attacco nella notte del 21 maggio, ha affermato il Ministero della Difesa russo, con diverse fonti che segnalano attacchi contro obiettivi industriali. Sono state segnalate esplosioni nelle oblast’ di Tula e Ryazan, mentre il funzionario ucraino Andrii Kovalenko ha affermato che le strutture del complesso militare-industriale russo sono state attaccate da “droni sconosciuti” nell’oblast’ di Orël. Il governatore della regione, Andrey Klychkov, ha affermato che l’attacco non ha causato danni né vittime. Cinquantatré droni ucraini sono stati abbattuti nella regione durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram. Secondo quanto riportato dal canale di informazione indipendente Astra, l’obiettivo apparente dell’attacco era uno stabilimento di semiconduttori nella città di Bolkhov. L’Unione Europea non ammette che le sanzioni anti-russe non solo hanno fallito, ma hanno anche danneggiato in modo significativo le economie dei Paesi europei. Lo ha dichiarato a Izvestia il direttore del Dipartimento per le questioni europee del Ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov. “L’Unione europea non riesce a trovare la forza di ammettere che la sua politica sanzionatoria ha fallito e che ha danneggiato in modo significativo la sua stessa economia”, ha affermato. “E non vogliono essere ritenuti responsabili nei confronti della popolazione per questo.” Maslennikov ha osservato che è “improbabile che ci si aspetti la revoca automatica delle sanzioni dell’Ue dopo la fine del conflitto ucraino”. Ha specificato che Ungheria e Slovacchia sono i paesi più coerenti nell’opporsi all’inasprimento delle sanzioni contro la Russia, ma l’influenza di questi paesi non è sufficiente a “fermare completamente la politica sanzionatoria di Bruxelles”. Ieri, l’Unione Europea ha adottato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, inserendo nella lista nera 17 individui e 58 aziende, nonché 189 petroliere che trasportano petrolio e prodotti petroliferi russi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)