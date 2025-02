Ucraina, Putin: “Positivi colloqui con Usa a Riad, è stato un primo passo”

(Adnkronos) – Passi avanti nel tentativo di mediazione Usa per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. All’indomani dell’incontro in Arabia Saudita tra i capi della diplomazia russa e americana, il presidente russo Vladimir Putin fa sapere di aver accolto favorevolmente l’incontro di Riad affermando che si tratta di un “primo passo” verso il ripristino delle relazioni tra le due potenze. “Ne sono stato informato, li sto valutando positivamente, c’è un risultato – ha dichiarato Putin – Abbiamo fatto il primo passo per riprendere il lavoro in aree molto diverse”. “È impossibile – ha chiarito Putin rispondendo ai giornalisti a San Pietroburgo – risolvere molte questioni, tra cui la crisi ucraina, senza aumentare il livello di fiducia tra Russia e Stati Uniti”. La Russia è pronta a tornare al tavolo delle trattative sull’Ucraina, ha ribadito ricordando che Mosca non si è mai rifiutata di impegnarsi nel dialogo con l’Europa o l’Ucraina. Gli stessi europei hanno interrotto i contatti con Mosca e Kiev si è persino vietata di negoziare con la Russia. “Per quanto riguarda il processo negoziale mi è stato detto dal presidente Trump in una conversazione telefonica, posso confermarlo, che naturalmente gli Stati Uniti presumono che il processo negoziale si svolgerà con la partecipazione sia della Russia che dell’Ucraina. Nessuno – ha assicurato Putin – esclude l’Ucraina da questo processo”. Putin ha dichiarato che “vorrebbe incontrare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma è necessaria una preparazione”. “Quanto tempo ci vorrà, non sono pronto a rispondere ora. Ma abbiamo il desiderio di tenere un incontro di questo tipo”, ha sottolineato, come riporta Ria Novosti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)