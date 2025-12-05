7.9 C
Ucraina, Putin: “Stiamo discutendo della pace, anche con gli Stati Uniti”

Vladimir Putin continua a parlare dei negoziati in corso per la fine della guerra in Ucraina. “Potrei condividere molti dettagli sugli eventi in corso in Ucraina. Stiamo discutendo, insieme ad alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti, di una possibile dichiarazione pacifica. Grazie per l’attenzione nel trovare soluzioni a questa situazione”, ha detto il presidente russo incontrando il premier indiano Narendra Modi. 

Il capo del Cremlino è arrivato ieri In India per una visita di due giorni e oggi è andato in scena l’incontro con Modi a Nuova Delhi. I due leader hanno avuto modo di parlare anche ieri, in occasione di un incontro informale. “L’India non è neutrale ma dalla parte della pace. Sosteniamo sempre la pace. Una soluzione pacifica del conflitto” in Ucraina, ha dichiarato Modi all’inzio del vertice. 

 

internazionale/esteri

