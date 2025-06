Ucraina, raffica di droni sulla Russia. Mosca colpisce base aerea

(Adnkronos) – Raffica di droni ucraini sulla Russia, secondo quanto riferisce Mosca. Il ministero della Difesa ha reso noto che i sistemi di difesa aerea russi ieri sera hanno abbattuto 49 droni ucraini in sette regioni russe. “Nella notte del 9 giugno, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 49 velivoli senza pilota ucraini”, ha affermato il dipartimento. Raid di droni di Kiev anche contro una fabbrica di componenti per l’elettronica nella regione russa della Chuvashia, mille chilometri a nord est dal confine con l’Ucraina. Non ci sono state vittime. Il lavoro è stato sospeso brevemente dopo che due droni si sono schiantati sul sito della Vniir, uno dei maggiori produttori di componenti per l’elettronica del Paese, e altri due in un campo agricolo nelle vicinanze, ha reso noto il governatore, Oleg Nikolaev. La fabbrica si trova a 600 chilometri a est di Mosca. Mentre i militari russi hanno colpito una base aerea ucraina nella regione di Rivne, dove erano dislocati aerei lanciamissili a lungo raggio e un arsenale missilistico, secondo quanto riferito alla Ria Novosti da Sergei Lebedev, coordinatore della resistenza filorussa di Mykolaiv. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)