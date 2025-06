Ucraina, raid russi su Kiev e Odessa: colpito un ospedale

(Adnkronos) – E’ salito a 2 morti e 12 feriti il bilancio di massicci raid aerei della Russia in Ucraina. Nella notte droni e missili balistici sono stati lanciati su Kiev e Odessa, dove è stato colpito un ospedale. Nella capitale i feriti sono stati quattro, come spiegano le autorità locali, mentre a Odessa nel sud due persone sono morte e otto sono rimaste ferite nell’attacco si legge su kyivindependent.com. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che nel quartiere di Shevchenkivskyi sono andate a fuoco delle auto, mentre i detriti di un drone sono caduti sul terreno di una scuola nel quartiere di Obolonskyi. I servizi di emergenza sono stati inviati sui luoghi degli attacchi e i medici sono stati chiamati anche nei distretti di Podilskyi e Darnytskyi. L’attacco è avvenuto appena un giorno dopo quello che Kiev ha dichiarato essere il più grande bombardamento di droni dall’inizio della guerra, con quasi 500 droni Shahed utilizzati in attacchi notturni. Diverse persone sono rimaste ferite in quell’attacco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)