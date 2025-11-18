13.3 C
Ucraina, raid russi su tv pubblica e a Kharkiv. Zelensky domani incontra Witkoff in Turchia

(Adnkronos) – Domani in Turchia nuovi colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato statunitense e Steve Witkoff. Ad annunciare la sua presenza in Turchia per “rilanciare” i negoziati di pace e riprendere gli scambi di prigionieri con la Russia, è stato lo stesso presidente ucraino, che oggi è a Madrid, dopo essere stato ad Atene e Parigi. “Ci prepariamo a rilanciare i negoziati e abbiamo sviluppato soluzioni che proporremo ai nostri partner – ha scritto sui social il presidente ucraino – Stiamo lavorando anche per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportarli a casa”. 

“L’inviato statunitense Steve Witkoff è atteso domani in Turchia per partecipare ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, rivela invece la Reuters, ripresa da media turchi. 

 

Una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo nella notte tra il 18 e il 19 novembre sulla città di Berestyn, nell’Oblast’ di Kharkiv, A riportarlo, secondo il Kyiv Independent, le autorità regionali. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che un attacco missilistico russo sulla città di Balakliia aveva ucciso tre persone e ne aveva ferite altre 15, tra cui tre bambini. 

Inoltre la tv pubblica ucraina Suspilne riporta che i droni russi hanno colpito e danneggiato l’edificio che ospita la loro redazione e quella della radio ucraina Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

