Ucraina, raid Russia su città natale Zelensky: 14 morti e 50 feriti

(Adnkronos) – Un attacco missilistico russo ha colpito Kryvyi Rig, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, provocando 14 morti – tra cui 6 bambini – e oltre 50 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ad aggiornare il bilancio delle vittime proprio Zelensky che in un post su X ha denunciato come il raid, condotto con un missile balistico, abbia preso di mira “una città normale, colpendo direttamente una strada in un’area con edifici residenziali” e cinque di questi sono stati danneggiati. “Gli attacchi russi avvengono ogni giorno – è l’accusa del presidente ucraino – Ogni giorno muoiono persone. C’è una sola ragione per cui questo continua: la Russia non vuole un cessate il fuoco, e lo vediamo. Lo vede il mondo intero. Ogni missile, ogni drone dimostra che la Russia cerca solo la guerra. E solo la pressione del mondo sulla Russia, tutti gli sforzi per rafforzare l’Ucraina, la nostra difesa aerea e le nostre forze, possono determinare quando la guerra finirà”. “Gli Stati Uniti, l’Europa e il resto del mondo hanno la capacità di costringere la Russia ad abbandonare il terrore e la guerra. E questo deve essere garantito: la pace è necessaria”, ha concluso Zelensky. “Questi dannati moscoviti hanno colpito il centro di un quartiere residenziale con un missile balistico. Al momento, ci sono già 12 morti e più di 50 feriti”, aveva scritto su Telegram Oleksandre Vilkoul, capo dell’amministrazione militare locale. Anche Serguii Lyssak, governatore della regione di Dnipropetrovsk, aveva confermato il bilancio provvisorio di 12 vittime, precisando che tra loro vi erano anche bambini. “Il numero dei feriti continua ad aumentare”, aveva avvertito su Telegram, aggiungendo che l’attacco ha scatenato incendi e danneggiato diversi edifici. Situata a circa 80 chilometri dalla linea del fronte, Kryvyi Rig – che prima della guerra contava circa 600.000 abitanti – è stata spesso bersaglio di raid russi dall’inizio dell’invasione. L’attacco segue un altro bombardamento avvenuto mercoledì, che aveva causato quattro morti e 14 feriti. All’inizio di marzo, un missile aveva colpito un hotel della città, uccidendo due persone e ferendone sette. E’ invece di quattro morti e 35 feriti il bilancio delle vittime di un altro attacco attribuito a un drone russo che nella notte ha colpito la città di Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. A denunciarlo il sindaco Ihor Terekhov, come riporta The Kyiv Independent, secondo cui un drone ha colpito un palazzo nella zona di Novobavarskyi provocando un incendio. Fra i feriti, fanno sapere i soccorritori, c’è un bambino. Le vittime, ha aggiunto il giornale online, sono tutti civili. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)