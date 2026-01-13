Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. Colpita struttura pediatrica

(Adnkronos) – E’ di almeno 4 morti e 6 feriti il bilancio dell’attacco russo sferrato su Kharkiv nel nord est dell’Ucraina. Lo ha scritto il governatore regionale su Telegram, Oleg Synegubov, affermando che ”il numero delle persone uccise nell’attacco nemico alla periferia di Kharkiv è salito a quattro”.

Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha dichiarato che un drone russo a lungo raggio ha colpito una struttura medica pediatrica, provocando un incendio. Non si segnalano vittime.

”Quasi 300 droni d’attacco, la maggior parte dei quali ‘shahed’, 18 missili balistici e 7 missili da crociera sono stati lanciati dai russi contro l’Ucraina nella notte” e ”ancora una volta l’obiettivo principale dell’attacco sono stati i nostri impianti di produzione energetica”, ha scritto su ‘X’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ”purtroppo si è verificata un’ampia distruzione di infrastrutture residenziali e civili”. Zelensky ha spiegato che ”le regioni di Dnipro, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Donetsk sono state attaccate” e che ”senza alcuno scopo militare, la Russia ha lanciato missili contro un terminal postale a Korotych, nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone”.

Il presidente ucraino ha spiegato che ”la situazione nella regione di Kiev non è facile: diverse centinaia di migliaia di famiglie sono attualmente senza elettricità”. Ma ”come sempre, ovunque la Russia cerchi di distruggere, gli ucraini si sostengono a vicenda e la resilienza interna è ciò di cui c’è più bisogno in questo momento”. Inoltre, aggiunge, ”ogni attacco contro la vita ci ricorda che il sostegno all’Ucraina non può essere fermato. I missili per i sistemi di difesa aerea sono necessari ogni giorno, soprattutto in inverno. Il mondo può rispondere a questo terrore russo con nuovi pacchetti di assistenza per l’Ucraina. Ci aspettiamo un’accelerazione delle consegne già concordate con America ed Europa. La Russia deve imparare che il freddo non la aiuterà a vincere la guerra”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)