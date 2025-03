Ucraina, Russia attacca Dnipro: 4 morti in un raid

(Adnkronos) – Quattro persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un nuovo attacco aereo delle forze armate russe sulla città di Dnipro, nella parte orientale dell’Ucraina. A dare notizia è stato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, su Telegram. “Diversi grattacieli sono stati danneggiati durante un attacco con droni in serata a Dnipro”, ha scritto. “Un totale di 21 persone sono rimaste ferite. Il più giovane di loro ha 19 anni. Il più anziano 74 anni”, ha poi specificato, aggiungendo che 13 di loro sono ancora ricoverate in ospedale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)