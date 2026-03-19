Ucraina, Russia: “Colloqui sospesi a causa della guerra in Iran”

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I colloqui di pace tra Stati Uniti, Russia e Ucraina sono sospesi a causa della guerra con l’Iran. Lo ha riferito il quotidiano russo Izvestia, secondo cui il Cremlino ha confermato la pausa dei negoziati e la guerra con l’Iran potrebbe spingere Kiev verso un compromesso. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l’inviato presidenziale russo “Kirill Dmitriev continuerà a lavorare” sugli investimenti e sulla cooperazione economica, ma “i colloqui trilaterali sono in pausa”.

Intanto oggi i leader del Consiglio eropeo discuteranno del veto ungherese sull’erogazione del prestito da 90 miliardi di euro su cui si erano accordati a dicembre. “Non sono molto ottimista, ma so che il presidente Antonio Costa sta lavorando duramente per trovare una soluzione anche con Viktor Orban”, afferma l’Alta rappresentante ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, entrando alla riunione. “Ci sono alternative, ma vediamo come va”, aggiunge, specificando che servirà “anche coraggio politico da parte di tutti noi”.

Il problema, sottolinea l’Alta rappresentante Ue, è che l’Ungheria “aveva già accettato” la soluzione e ora si è “rimangiata l’accordo”. I Trattai Ue prevedono una clausola che parla di cooperazione in buona fede, “e questo non è affatto uno di quei casi. Ma la domanda per noi è come possiamo forzare l’attuazione dell’accordo che abbiamo fatto a dicembre”.

Al Coniglio affari esteri di lunedì, i ministri Ue “sono stati molto determinati nello spingere l’Ungheria ad accettare e anche a fornire soluzioni. Perché se hanno un problema con il petrolio, la loro vicina Croazia può rifornirli. Quindi è stato un approccio costruttivo. Ma immagino che, in periodo di elezioni, le persone non siano così razionali”, aggiunge Kallas, riferendosi alle elezioni ungheresi del 12 aprile.

“La posizione ungherese è molto semplice: siamo pronti a sostenere l’Ucraina quando avremo il nostro petrolio, che è bloccato da loro. Fino ad allora non ci sarà alcuna decisione favorevole per l’Ucraina”, afferma il premier ungherese Viktor Orban entrando alla riunione del Consiglio europeo. “Noi aspettiamo il petrolio. Tutto il resto è solo una favola. Crediamo solo ai fatti: il petrolio deve arrivare in Ungheria, e poi si aprirà un nuovo capitolo. Fino ad allora non possiamo sostenere alcuna proposta pro-ucraina”, aggiunge Orban, rispondendo a un’altra domanda sulla promessa di Kiev di riparare l’oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio russo attraverso l’Ucraina ed è stato danneggiato da raid russi.

L’Ungheria “ha bisogno” del petrolio russo “perché è una questione esistenziale”, prosegue il premier magiaro, che affronterà elezioni nazionali il prossimo 12 aprile. “Senza quel petrolio, tutte le famiglie ungheresi e le aziende andranno in bancarotta. Non è uno scherzo, non è un gioco politico: Volodymyr Zelensky dovrebbe capirlo”, conclude.

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