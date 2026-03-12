11.8 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ucraina, Russia colpisce Zaporizhzhia con bombe teleguidate: diversi feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato oggi, giovedì 12 marzo, la città meridionale ucraina di Zaporizhzhia e la regione circostante con bombe aeree teleguidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due minorenni. Lo hanno riferito le autorità locali, precisando che gli attacchi hanno preso di mira Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka, danneggiando condomini, abitazioni e infrastrutture critiche. Tredici persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov. Tra le persone colpite, ci sono due bambini di 11 e 12 anni. 

Un attentato contro un alto ufficiale russo in Crimea è stato sventato dal Servizio di Sicurezza Federale russo. L’Fsb ha riferito che l’attacco, contro un alto ufficiale militare di un’unità del Ministero della Difesa russo, era stato pianificato da un residente locale su istruzioni dei servizi segreti ucraini e che l’uomo è stato arrestato. 

Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all’Eliseo il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto l’Eliseo spiegando che i due leader parleranno dei ”mezzi per aumentare la pressione sulla Russia” dopo quattro anni di guerra contro l’Ucraina, oltre al ”contrasto contro la flotta fantasma” russa. 

Maron e Zelensky, spiega l’Eliseo in una nota, “si scambieranno inoltre opinioni sulle condizioni per una pace giusta e duratura e faranno il punto, a questo proposito, sugli impegni assunti nel quadro della Coalizione dei volenterosi in materia di garanzie di sicurezza”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.8 ° C
12.6 °
11.4 °
80 %
1.3kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
17 °
Sab
17 °
Dom
17 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1359)ultimora (1234)Eurofocus (49)sport (46)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati