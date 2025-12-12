7.9 C
Ucraina-Russia, Crosetto: “Avrei voluto ci fosse l’Europa a trattare”

(Adnkronos) – “Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengono per trattare una pace nel cuore dell’Europa. Non c’è un’Europa, sono 27 Stati. Esisterà un’Europa quando decideranno di individuare una persona e mandarla a sedere al tavolo”. Lo dice Guido Crosetto, ministro della Difesa, dal palco di Atreju, intervistato da Marco Travaglio. “In questo momento la mancanza dell’Europa al tavolo è frutto della sua debolezza nel parlare con una voce sola. Se domani gli Stati europei dicessero che c’è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no”, aggiunge. 

“Putin parla di pace ma oggi ha sganciato 1200 missili sull’Ucraina. Ieri anche e domani pure. Così da mille giorni. E’ geniale nel parlare di pace, di volontà di non far male a nessuno, e tutti i giorni incessantamente colpisce scuole, ospedali, obiettivi civili”, afferma il ministro. 

Crosetto evidenzia che “l’Italia in questi anni ha avuto una posizione seria, senza avallare i discorsi di nessuno. Stiamo continuando a farlo, in Ucraina come in Palestina siamo quelli con più facilità di interlocuzione”.  

 

 

politica

