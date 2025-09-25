15.8 C
Ucraina-Russia, la foto del soldato col bastone: “Putin manda anziani in guerra”

(Adnkronos) –
“La Russia di Vladimir Putin manda in guerra un anziano col bastone”. Il conflitto tra Ucraina e Russia si combatte sul campo di battaglia da 3 anni e mezzo, con perdite considerevoli per entrambi i paesi. Kiev e Mosca forniscono quotidianamente dati, spesso non verificabili, per descrivere situazioni che regolarmente mostrano in particolare i danni subiti dal nemico. Nella gestione della comunicazione, elemento fondamentale nella guerra, si inserisce anche la foto scattata da un drone. La 414esima brigata dell’esercito ucraino, addetta ad operazioni con droni e soprannominata ‘Gli uccelli di Magyar’, la pubblica su X.  Nella foto si intravede un soldato russo, apparentemente in età avanzata e appoggiato a un bastone. “Sì, è un bastone da passeggio nelle sue mani. Questo anziano dovrebbe passeggiare un parco. E invece, eccolo sui nostri schermi, a dimostrare ancora una volta che vergogna sia la Russia moderna. Aspettate, onestamente, non si può proprio usare la parola ‘moderna’ insieme alla parola Russia. È una macchina arcaica di morte e disprezzo, di indifferenza verso i soldati, verso gli anziani”, si legge nel messaggio.   “Vecchi sfiniti, a malapena in grado di muoversi, vengono spinti all’attacco. E non lasciatevi ingannare dal loro aspetto tremante. La disponibilità dei russi a morire per il loro cosiddetto zar è infinita. Su 10 situazioni come questa, forse uno ce la fa. Ma quell’uno sopravvive e uccide. Ecco perché gli Uccelli puliranno la nostra terra e i nostri fiumi da questa sporcizia”, si conclude il post.  Le perdite di Ucraina e Russia sono avvolte parzialmente nel mistero. Non esistono stime ufficiali verificate in maniera indipendente e le comunicazioni di Kiev e Mosca non possono essere considerate attendibili in toto. Lo stato maggiore ucraino, ad esempio, ritiene che la Russia fino a giugno 2025 abbia perso un milione di uomini tra morti e feriti. Il presidente russo Vladimir Putin, nei giorni scorsi, ha affermato che il paese schiera al fronte 700mila uomini in questo momento. Nelle abituali dichiarazioni, rilasciate quasi a cadenza quotidiana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetuto che le perdite settimanali oscillano tra i 5000 e i 7000 uomini. “L’Ucraina ha subìto grosse perdite, ma la Russia perde più soldati di quanti ne uccida”, ha detto Trump la scorsa settimana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

