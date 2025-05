Ucraina-Russia, la vera tattica di Putin e il bluff per ingabbiare Trump

(Adnkronos) – La telefonata fra Vladimir Putin e Donald Trump è solo l’esempio più recente della tattica di Mosca nella fase di contatti tra Russia e Stati Uniti che si è aperta a febbraio. La strategia del Cremlino punta a offrire al presidente americano quel tanto che gli basta per rivendicare una vittoria senza, però, alcuna concessione sostanziale sulla strada della fine del conflitto in Ucraina. L’analista Ivan Preobrazhensky, intervistato da Moscow Times, sottolinea che le due ore di colloquio fra i due leader non hanno portato ad alcun cambiamento fondamentale. “E’ chiaro che non ci sono stati colloqui sostanziali su un cessate il fuoco, o almeno non ne siamo stati informati. Ed è stata la caratteristica comune a tutti i contatti che ci sono stati fino a ora – commenta -. La Russia rifiuta coerentemente di discutere qualsiasi forma di tregua militare. L’obiettivo di Putin è quello di evitare di alienarsi Trump e allo stesso tempo a non impegnarsi seriamente in trattative di pace serie. Invece di parlare di un cessate il fuoco si offre di discutere di un memorandum che ci vorrà tempo a definire e questo è probabilmente il suo obiettivo. La strategia di Putin è di perdere tempo, trascinare il processo fino a che inizierà a chiudersi la finestra per l’avvio di negoziati reali da parte dell’Ucraina”. Putin, incalza Tatyana Stanovaya, del Carnegie Russia Eurasia Center a Berlino, sembra aver trovato il modo di offrire a Trump risultati a breve termine per lo sforzo di pace di Washington “senza davvero fare alcuna concessione”. “Putin ha come obiettivo quello di riportare l’Ucraina al processo di Istanbul e sembra di poter contare sul sostegno di Trump. E’ concepibile che accetti un cessate il fuoco nel quadro di un accordo più ampio che includa condizioni come il congelamento degli aiuti militari all’Ucraina o lo stop al reclutamento e ad altri preparativi militari. Quando parla dei tempi, segnala che la Russia non aspetterà a tempi indefinito l’attuazione di queste condizioni”, ha aggiunto. L’analista Alekandr Morozov sottolinea invece che, anche se il focus reale della telefonata di lunedì sembra essere stato quello di futuri accordi economici e commerciali, il rapporto fra Putin e Trump è con ogni probabilità con aspettative di vita breve e “Putin lo sa bene”. “Alla fine di giugno sarà necessario affrontare la questione su fino a che punto gli Stati Uniti continueranno a finanziare le necessità militari dell’Ucraina nel settore della difesa. La Nato poi si riunirà all’Aja per decidere della strategia dell’Alleanza per i prossimi due anni e questo si rifletterà in decisioni sugli aiuti all’Ucraina. Ed è proprio questa la linea rossa” per il futuro delle relazioni fra Russia e Occidente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)