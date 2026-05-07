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Ucraina-Russia, Mosca: “Da mezzanotte tregua di due giorni”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Cremlino ha confermato che, a partire dalla mezzanotte di oggi, entrerà in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l’Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato, dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all’inizio della settimana.  

“Sì, stiamo parlando dell’8 e del 9 maggio”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti. 

La Giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest’anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini. Le tradizionali parate militari non sono state limitate solo a Mosca e San Pietroburgo, come era stato già annunciato, ma anche in diverse altre località del Paese. In alcuni casi l’evento è stato addirittura cancellato. Mosca ha inoltre invitato i Paesi stranieri a evacuare i loro diplomatici da Kiev . 

Intanto la contraerea russa ha abbattuto 347 droni lanciati nella notte dall’Ucraina sulle regioni russe, ha reso noto il ministero della Difesa russo spiegando che almeno 13 persone, tra cui un bambino, sono rimasti feriti a Bryansk. Tra le zone colpite c’è la regione di Mosca, la Crimea, quelle di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Kaluga, Kursk, così come il mare di Azov, il Mar Caspio e il Mar Nero. Non si registrano vittime. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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