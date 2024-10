Ucraina-Russia, Mosca rivendica avanzata nel Donestk

(Adnkronos) –

Prosegue l’avanzata della Russia nella regione ucraina del Donetsk, con le forze di Kiev che stanno lottando nell’est del paese, affrontando soldati russi sempre più numerosi e meglio armati. Kiev sperava di distogliere le truppe di Mosca dal suo territorio lanciando un’offensiva a sorpresa nella regione di Kursk all’inizio di agosto. Ma questa strategia finora non ha funzionato. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista del villaggio di Izmailivka, nell’Ucraina orientale, molto vicino alla città industriale di Kurakhové, a cui le forze di Mosca sono ormai alle porte. La città sembra sul punto di essere conquistata dalle truppe di Mosca, che nelle ultime settimane si sono avvicinate costringendo molti dei suoi abitanti alla fuga. Una decina di chilometri a nord di Izmaïlivka si trova Selydové, un’altra città che i soldati russi sembrano vicini alla conquista. Secondo gli osservatori sono già entrati in questa località. Ancora più a nord, è minacciata anche la grande città di Pokrovsk, importante centro logistico per le truppe ucraine. Considerata ancora relativamente sicura fino a qualche mese fa, la città vede i soldati russi avvicinarsi e l’intensità degli attacchi aumenta. Le truppe di Mosca sono ormai a circa otto chilometri di distanza. Le forze di difesa aerea hanno intercettato nella notte 21 droni ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh e Kursk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che “la notte scorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare attacchi terroristici utilizzando Uav di tipo aereo contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa, i sistemi di difesa aerea in servizio nel hanno distrutti 13 sul territorio della regione di Belgorod, 6 sul territorio della regione di Bryansk, 1 sul territorio della regione di Voronezh e 1 sul territorio della regione di Kursk”, hanno detto. Almeno 21 persone sono rimaste ferite nella notte, tra cui cinque bambini, a causa del lancio di molteplici attacchi aerei da parte di Mosca nell’oblast’ di Kharkiv, nell’Ucraina nordorientale. Lo ha riferito il Servizio di emergenza statale ucraino. I raid hanno danneggiato un grattacielo e distrutto almeno tre appartamenti nella città di Kharkiv, secondo il sindaco Ihor Terekhov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)