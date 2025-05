Ucraina, Russia: “Necessario incontro Putin-Trump, contatti in corso”

(Adnkronos) – Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump ”è necessario”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante un briefing con la stampa. ”Riteniamo che per molti versi sia ovviamente necessario un incontro” tra Putin e Trump, che ”è sulla bocca di tutti”, ha detto Peskov. Per cui ”deve essere preparato e ciò richiede sforzi a diversi livelli di competenza. Ciò richiede contatti continui tra Mosca e Washington, che sono stati avviati e sono attualmente in corso”, ha spiegato Peskov. Le unità di difesa aerea russe hanno abbattuto quattro droni lanciati dall’Ucraina verso Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin su Telegram. Al momento non si hanno notizie di feriti o di danni a Mosca, ha aggiunto Sobyanin. In totale, durante la notte sono stati distrutti 26 droni lanciati dall’Ucraina verso il territorio russo, ha spiegato il ministero della Difesa di Mosca. Oltre ai droni diretti a Mosca, 17 sono stati distrutti nella regione di Bryansk e cinque in quella di Kaluga, ha affermato il ministero su Telegram. I governatori della regione di Kaluga, che confina a nord-est con la regione di Mosca, e della regione di Bryansk, che confina con l’Ucraina, hanno comunicato sui social media che non sono stati segnalati feriti o danni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)