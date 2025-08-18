24.1 C
Ucraina, Russia non ferma attacchi: 9 morti in 24 ore, anche tre minori

REDAZIONE
(Adnkronos) – Non si fermano gli attacchi della Russia sull’Ucraina. Lo denunciano oggi, 18 agosto 2025, le autorità ucraine che, a poche ore dagli attesi colloqui di Washington, parlano di almeno 9 morti, compresi tre minori, nei bombardamenti delle forze russe. 
A Kharkiv, secondo il governatore della regione Oleh Syniehubov, l’ultimo bilancio parla di almeno cinque morti e una ventina di feriti a seguito di un attacco che ha colpito un edificio residenziale. Fra le cinque vittime vi sono una bambina che aveva solo un anno e mezzo e un ragazzo di 16 anni. Cinque persone risultano disperse. Danneggiati una decina di palazzi. Ieri sera un ragazzo di 15 anni è morto in un attacco russo che ha colpito una casa nella località di Novoyakovlivka, nella regione di Zaporizhzhia, come confermato dal governatore Ivan Fedorov. Feriti il fratello, la sorella e i genitori del ragazzo. Nel Donetsk sono state uccise tre persone, ha denunciato Vadym Filashkin, capo dell’amministrazione militare regionale.   Il servizio di intelligence russo Fsb ha reso noto di aver sventato un “attacco terroristico” sul Ponte di Crimea che era “in preparazione da parte dei servizi segreti ucraini”. Stando a una nota diffusa dall’Fsb e rilanciata dall’agenzia di stampa Tass, le forze russe “hanno sventato l’ennesimo tentativo dei servizi segreti ucraini di compiere un attacco terroristico sul Ponte di Crimea utilizzando un’auto carica di esplosivo”. Secondo i servizi russi, “è stato accertato che l’auto con un ordigno esplosivo artigianale ad alta potenza è arrivata in Russia dall’Ucraina, transitando attraverso diversi Paesi”. Diverse persone coinvolte nel presunto attacco sono state arrestate.   —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

